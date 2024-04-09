رعب في برشلونة قبل دوري الأبطال .. ممنوع لمس نجوم باريس سان جيرمان!

النادي الكتالوني في أزمة!

ساعات ويلعب برشلونة مباراة الهامة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

المواجهة التي قد تكون ضمن أهم مباريات النادي الكتالوني في العشرية الأخيرة نظرًا للظروف الفنية والاقتصادية التي يمر بها لن تكون سهلة على الإطلاق.

وإمعانًا في الصعوبة سيلعب نجوم برشلونة ذلك اللقاء بتهديدات كبيرة تخص الإيقاف في المواجهة التالية التي ستكون مباراة الإياب في كتالونيا الأسبوع المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث يتواجد في قائمة الفريق الكتالوني حاليًا سبعة لاعبين من الممكن إيقافهم في مواجهة الإياب حال تلقوا بطاقة صفراء في الذهاب.

هؤلاء السبعة هم: فرينكي دي يونج، ورونالد أراوخو، وسيرجي روبرتو، وأندرياس كريستنسن، وفيران توريس، وجواو فيليكس، ولامين يامال.