رعب في الهلال .. نقل سالم الدوسري إلى المستشفى بعد الهجوم الجماهيري عليه

يتواجد سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، في أحد المستشفيات "حاليًا"؛ بعد الهجوم الجماهيري العنيف عليه.

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"ماذا يحدث مع سالم الدوسري؟"، سؤال يطرح نفسه بقوة؛ فبعد الهجوم الجماهيري الكبير عليه، عقب نهائي دوري أبطال آسيا، أثار نجم نادي الهلال، جدلًا كبيرًا، بصورة شخصية جديدة.

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سالم تحصل على كارت أحمر مباشر، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، في العاصمة السعودية "الرياض"؛ ليغيب عن لقاء الإياب، ويتسبب في خسارة الهلال أمام نادي أوراوا رد ديموندز الياباني (0-1)، وفقدان اللقب القاري الغالي.

ويظهر الدوسري، في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"؛ وهو يتواجد في أحد المستشفيات ويضع جهاز تنفس؛ داعيًا الله أن يشفيه مما أصابه.

Salem Al-Dawsari Snap Chat

جدير بالذكر أن سالم الدوسري، يستعد مع نادي الهلال لـ"مواجهة" الوحدة، يوم 12 مايو الجاري، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023.

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