رعب الدهس في إنجلترا.. سيارة تصدم المشجعين "عن عمد" خارج فيلا بارك

ماذا حدث؟

تجري الشرطة البريطانية تحقيقات في واقعة دهس "متعمدة" خارج ملعب فيلا بارك، وذلك عقب انتهاء مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس (2-2) ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب صحيفة "ذا صن"، فإنه بعد دقائق من نهاية المباراة أقدم سائق سيارة على دهس مجموعة من المشجعين خارج ملعب فيلا بارك.

وهرعت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث في طريق ويتون، وقالت الشرطة إنها تجري تحقيقات باستخدام كاميرات المراقبة لتحديد السيارة المتورطة.

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وأوضحت: "تلقينا بلاغًا عن حادث اصطدام سيارة بسيارة أخرى وعدد من المشاة في طريق ويتون، لحسن الحظ لم يصب أحد بجروح خطيرة، نحن نجري تحقيقات باستخدام كاميرات المراقبة لتحديد السيارة".

وقالت إحدى مشجعات أستون فيلا، إنها كانت محظوظة للنجاة بحياتها، حيث أصيبت بجروح كبيرة في ساقيها بعد أن صدمتها السيارة.

وأتمت: "لقد صدمني متعمدًا، وقاد السيارة على الرصيف لتصطدم بأشخاص آخرين على ما يبدو، كان الناس من حولي يصرخون، لقد ضرب عدة أشخاص، وحاول بعض الناس مطاردته".