رصاصة والآن رأس خنزير .. تهديدات بالقتل تثير الرعب في سامبدوريا

الأزمات في تصاعد مستمر بالنادي الإيطالي

التوتر مستمر في نادي سامبدوريا الإيطالي بسبب المستويات السيئة للفريق، ليصل الأمر إلى تهديدات صريحة بالقتل ورسائل مبطنة من الجماهير.

موقع "Tuttomercatoweb" الإيطالي كشف عن قيام مجموعة من الجماهير بترك صندوق من الورق المقوى موجه إلى ماسيمو فيريرو رئيس سامبدوريا السابق وأنطونيو رومي عضو مجلس الإدارة الحالي.

وقامت الجماهير الغاضبة بوضع رأس خنزير داخل حقيبة شفافة هذا الصبح عند مدخل مقر النادي الإيطالي، ومعها رسالة:"ماسيمو فيريرو وأنطونيو رومي، رأس كل منكما ستكون التالية".

ومن جانبها قامت الشرطة الإيطالية بالتحقيق الفوري بالأمر، حيث يدل هذا التصرف على مقدار التوتر في سامبدوريا، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها النادي، واحتلال الفريق للمركز قبل الأخير بالدوري الإيطالي بـ11 نقطة فقط من 23 مباراة.

يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث قام أحد المشجعين في يناير الماضي بتسليم مظروف يحتوي على رصاصة فارغة بمقر النادي الإيطالي، ولم يتم التعرف على صاحب هذا المظروف الذي بعث برسالة أخرى للاعتذار في وقت لاحق.