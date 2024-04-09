بشكل رسمي.. ضربة مزدوجة لدفاع باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

النادي الفرنسي في ورطة!

كشف نادي باريس سان جيرمان عن ورطة جديدة سيتعرض لها على المستوى الدفاعي خلال مواجهته أمام برشلونة بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي العاصمي، وأكد خلاله أن اللاعب نوردي موكيلي سيغيب عن المواجهة القادمة.

وكان موكيلي قد تعرض للإصابة في مواجهة كليرمونت الأخيرة بعد 13 دقيقة من بداية المواجهة، وحل أشرف حكيمي بديلًا له.

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وأشركه لويس إنريكي في المباراة بشكل أساسي حتى يحضره لمواجهة برشلونة، حيث يغيب أشرف حكيمي أيضًا للإيقاف.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه باريس يوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية قبل أن يخوض مواجهة الإياب الأسبوع التالي في كتالونيا.