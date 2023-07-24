رسميًا | "نحن الأفضل" .. جلطة سراي يسخر من النصر والأهلي في الإعلان عن زاها!

علي رفعت
Wilfred ZahaGetty
الأهليالنصردوري روشن السعوديانتقالاتغلطة سرايالدوري التركي الممتازويلفريد زاها

النادي التركي نجح في خطف الصفقة من نظرائه في الدوري السعودي.

أعلن نادي جلطة سراي بشكل رسمي عن نجاحه في الحصول على النجم الإيفواري ويلفريد زاها في صفوفه بعد صراع مع عدة أندية سعودية.

ويبدو أن جلطة سراي استمر في النهج الذي بدأ مؤخرًا بين الأندية في الإعلان عن الصفقات، فقد سخر بشكل غير مباشر من الأندية الأخرى التي لم تنجح في ضمه.

واستعرض النادي مشاركته في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بالإضافة إلى دولاب بطولاته الذي أذهل النجم الإيفواري بشكل واضح.

وقال زاها في فيديو الإعلان عن انتقاله إلى صفوف جلطة سراي: "لم أر هذا الكم من الكؤوس من قبل، نحن الأفضل".

جدير بالذكر أن أندية النصر والأهلي والاتفاق كانت تسعى لضم زاها إلى صفوفها، لكن اللاعب السابق للدوري الإنجليزي فضل الاستمرار في أوروبا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

46815 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 25565كريم بنزيما
  • 3084خاليدو كوليبالي
  • 4189روبرتو فيرمينو
  • 2495نجولو كانتي
  • 5013مارسيلو بروزوفيتش
  • 6469صفقة أخرى
46815 الأصوات