رسميًا .. عقوبات صارمة على الأرجنيتن والبرازيل بعد "فوضى ماراكانا"

الأرجنتين هي الخاسر الأكبر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عقوبته للبرازيل والأرجنتين بعد ما حدث بينهما بتصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي.

المواجهة التي أقيمت بين الطرفين بتصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال على ملعب ماراكانا، شهدت اشتباكات عنيفة بين جماهير الفريقين أدت إلى تأجيل المباراة لمدة 27 دقيقة.

إجراءات "فيفا" تضمنت تغريم كل من الأرجنتين والبرازيل مبلغ 50 ألف فرنك سويسري بسبب الفشل في ضمان احترام القانون والنظام، مع دفع الأرجنتين 20 ألف فرنك سويسري كمبلغ إضافي بسبب عدم الحفاظ على الانضباط داخل وخارج الملعب.

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وقام الاتحاد بفرض غرامة أخرى على الأرجنتين بـ50 ألف فرنك نتيجة لسوء سلوك المشجعين في مباراتين سابقتين بتصفيات كأس العالم، وسيتم استخدام هذا المبلغ في حملات ضد التمييز والعنصرية.

وتم توقيع غرامة أخرى مماثلة على فريق المدرب ليونيل سكالوني ولكن مع إيقاف التنفيذ، بينما تم إبلاغ الأرجنتين بأن مباراتها القادمة على أرضها ستقام باستبعاد ما لا يقل عن 50% من المقاعد المتاحة للجماهير.

يذكر أن المواجهة القادمة التي ستلعبها الأرجنتين بنصف جماهيرها فقط وفقًا لعقوبة الاتحاد الدولي، ستكون أمام تشيلي في شهر سبتمبر القادم.