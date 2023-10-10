رسميًا - تاريخي.. لقنوات SCC تنقل الدوري السعودي للسيدات

المملكة ستشهد حدثًا تاريخًا الجمعة المقبلة ببث دوري السيدات للمرة الأولى..

أعلن الحساب الرسمي للدوري السعودي الممتاز للسيدات نقل مباريات النسخة الثانية من المسابقة عبر قنوات SCC الرياضية للمرة الأولى في التاريخ.

وتنطلق النسخة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات يوم 13 أكتوبر الجاري بمشاركة ثماني فرق.

وتقام البطولة بنظام الذهاب والإياب على مدار 14 جولة تبدأ الجمعة المقبلة وتنتهي في أبريل 2024 المقبل.

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ويشارك في هذه النسخة من الدوري السعودي للسيدات 8 أندية: النصر والهلال والأهلي والاتحاد والشباب وشعلة الشرقية والقادسية والرياض.

ويحصل بطل الدوري الممتاز على 2 مليون ريال سعودي فيما يجني صاحب المركز الثاني مليونًا أم المركز الثالث 600 ألف.

يُذكر أن النصر هو بطل النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز بعد جمع 35 نقطة في 14 جولة ولم يتجرع الهزيمة سوى مرة وحيدة.