رسميًا .. برشلونة خارج كأس ملكة إسبانيا رغم الفوز 9-0 على أوساسونا!

الاتحاد الإسباني أكد رسميًا خروج برشلونة وإشبيلية من كأس ملكة إسبانيا

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقصاء فريقي برشلونة وإشبيلية من بطولة كأس ملكة إسبانيا 2022-23، بسبب إشراك لاعبتين غير مؤهلتين.

سيدات برشلونة حققن لقب الكأس في آخر 3 نسخ، وهن الفريق الأكثر تتويجًا بواقع 9 بطولات.

وفاز برشلونة على أوساسونا بنتيجة 9-0 في ثمن النهائي، كما تم إقصاء إشبيلية أيضًا رغم تغلبه على فياريال بعدف نظيف

وأكد البيان الرسمي للاتحاد وجود خطأ إداري في دور الستة عشر من كأس الملكة في مباراتي برشلونة ضد أوساسونا، وفياريال أمام إشبيلية، حيث أشرك برشلونة جيسي فيريرا، وأشرك إشبيلية ناجور كالديرون.

وقدم فريقا أوساسونا وفياريال هو الاستئناف أمام لجنة المنافسة بزعم عدم أحقية اللاعبتين في المشاركة بعد حصول كلًا منهما على بطاقة حمراء مع فرقهما السابقة في النسخة الماضية من البطولة.

وبناء عليه تقرر طرد برشلونة وإشبيلية من كأس ملكة إسبانيا بسبب إشراك لاعبتين لا يحق لهما ذلك، وقبول اعتراض أوساسونا وفياريال، اللذان عبرا إلى ربع النهائي.

جيسي فيريرا، أحد الصفقات الجديدة في فريق برشلونة النسائي، تعرضت للطرد بعد إنذارين في مباراة فريقها السابق مدريد ضد سبورتينج دي هويلفا، أما ناجور كالديرون، فقد طُردت ببطاقة حمراء مباشرة في مباراة ربع النهائي بين إشبيلية وتينيريفي.