رسميًا | الهلال يعلن التعاقد مع مالكوم .. "راقص يكمل رحلة الفرح"

أحمد فرهود
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الهلال يحسم الصفقة الصيفية الرابعة رسميًا

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أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده بشكل رسمي، مع الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024، قادمًا من صفوف زينيت سانت بطرسبرج الروسي.

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مالكوم الصفقة الصيفية الرابعة لنادي الهلال، في الميركاتو الحالي؛ بعد كل من المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ونشر الزعيم الهلالي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يعلن فيه عن الصفقة، معلقًا عليه بالقول: "راقص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبا.. مرحبا مالكوم".

بدأ النجم البرازيلي البالغ من العمر 26 سنة، مسيرته الكروية مع النادي المحلي كورينثيانز، قبل الانتقال إلى الملاعب الأوروبية، من بوابة بوردو الفرنسي، في يناير 2016.

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وبعد عامين ونصف مع بوردو، نجح العملاق الإسباني برشلونة، في خطف مالكوم، قبل ذهابه إلى روما الإيطالي؛ إلا أنه باعه بعد عام واحد فقط، إلى زينيت الروسي، الذي لعب معه 109 مباريات في مختلف المسابقات، مسجلًا 42 هدفًا وصانعًا 24 آخرين.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 29076كريم بنزيما
  • 3432خاليدو كوليبالي
  • 4733روبرتو فيرمينو
  • 2794نجولو كانتي
  • 5623مارسيلو بروزوفيتش
  • 7464صفقة أخرى
53122 الأصوات