رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يعلن النظام الجديد لتصفيات مونديال 2026 وموعد قرعة يورو 2024

تعرف على النظام الجديد لتصفيات مونديال 2026

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء نظامه الجديد لتصفيات كأس العالم 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

وكشف الاتحاد الأوروبي أنه سيقترح على الاتحاد الدولي "الفيفا"، استخدام نظام تصفيات جديد بعد مشاركة 16 منتخبًا أوروبيًا لأول مرة بدلًا من 13.

وأوضحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي أن دور المجموعات سيكون له نمط الدوري المعتاد بمباريات الذهاب والإياب، وسيتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، كل واحدة منها تضم 4 أو 5 منتخبات في الفترة بين مارس ونوفمبر 2025.

وسيتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026، بينما سيشارك 12 وصيفًا في الملحق والذي سيقام في مارس 2026 بمشاركة 16 منتخبًا.

بالإضافة إلى 12 وصيفًا سيتم اختيار أفضل 4 منتخبات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025، وستلعب مواجهات مرحلة المربع الذهبي في نصف النهائي من مباراة واحدة، ثم النهائيات من مباراة واحدة أيضًا.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه أيضًا موعد قرعة مجموعات نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

وستقام قرعة البطولة يوم السبت 2 ديسمبر 2023 القادم في دار أوكسترا إلبه بمدينة "هامبورج" الألمانية.