رسميًا .. يايا توريه مساعدًا لمانشيني في تدريب المنتخب السعودي

نجم مانشستر سيتي السابق مدربًا مساعدًا لمانشيني

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، عن تعيين الإيفواري يايا توريه مدربًا مساعدًا للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني الحالي للأخضر.

وتولى مانشيني تدريب الأخضر خلال شهر أغسطس الماضي، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، من أجل إعداده للمشاركة في كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في يناير وفبراير 2024 في قطر.

وأشار المنتخب السعودي عبر بيانه إلى أن التعاقد مع توريه، جاء بناءً على طلب من مانشيني، الذي طلب ضمه للجهاز المعاون خلال الفترة المقبلة.

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الإيفواري توريه صاحب الـ40 عامًا، يمتلك سجلًا تدريبيًا، حيث بدأ منذ 4 أعوام مع نادي ستاندارد لييج البلجيكي، ثم مدربًا لفريق توتنهام الإنجليزي تحت 16 عامًا، وتولى أيضًا منصب المدرب المساعد في أندية أحمد جروزني الروسي وأولمبيك دونيتسك الأوكراني.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهتي باكستان ثم الأردن، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، يومي 16 و 21 نوفمبر الجاري بالترتيب.