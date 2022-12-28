رسميًا | هدية أعياد الميلاد .. ليفربول يعلن التعاقد مع جاكبو

ليفربول أعلن رسميًا إتمام التعاقد مع كودي جاكبو قادمًا من آيندهوفن الهولندي.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا عن إتمام التعاقد مع الهولندي كودي جاكبو قادمًا من نادي آيندهوفن، ليصبح بذلك الصفقة الأولى لصالح "الريدز" في فترة الانتقالات الشتوية 2023.

ليفربول نشر صورة جاكبو بقميص تدريب الفريق عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مع بيان مقتضب للإعلان عن التوقيع مع نجم هولندا في مونديال قطر.

وجاء في البيان: "توصلنا إلى اتفاق على صفقة التعاقد مع كودي جاكبو من آيندهوفن، الصفقة متوقفة على تصريح العمل، واللاعب سينضم إلى الفريق بداية من فترة الانتقالات في يناير".

ليفربول نشر مقطع فيديو تشويقي قصير قبل الإعلان الرسمي، كشف فيه عن محادثة بين فيرجيل فان دايك قائد الفريق وجاكبو، يتفقان فيها على جلب شجرة الميلاد إلى النادي.

وتمكن ليفربول من التغلب على مانشستر يونايتد في هذه الصفقة، حيث ارتبط "الشياطين الحمر" لفترة طويلة بالتعاقد مع جاكبو، قبل أن يخطف "الريدز" توقيعه بصورة صادمة.