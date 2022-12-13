رسميًا.. ميسي أكثر لاعب مشاركة في تاريخ كأس العالم

رقم قياسي جديد يحطمه ميسي

عادل ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، رقم أسطورة ألمانيا لوثار ماتيوس، كأكثر لاعب مشاركة في مباريات بكأس العالم عبر التاريخ.

وتواجه الأرجنتين مساء اليوم منتخب كرواتيا بالدور نصف النهائي بكأس العالم، في خطوات لتحقيق حلم التانجو بحصد اللقب الغائب منذ 1986.

وأصبح ميسي في مقدمة اللاعبين الأكثر مشاركة بمباريات كأس العالم، بـ 25 مباراة بالتساوي مع ماتيوس، ويليهما ميروسلاف كلوزه 24 مباراة، ثم باولو مالديني 23 مباراة.

ويستطيع ميسي تحطيم رقم ماتيوس حال المشاركة في المباراة المقبلة، في حال فوز الأرجنتين قد يلعب بالنهائي، وحتى في حال الخسارة فهناك لقاء لتحديد صاحب المركز الثالث.

ويعتبر كأس العالم الحالي أفضل مشاركات ميسي بالبطولة، حيث سجل 4 أهداف، و2 أسيست، كما فاز ثلاث مرات بجائزة أفضل لاعب بالمباراة حتى الآن.