رسميًا | متفوقًا على ليونيل ميسي .. هالاند وجوارديولا أفضل لاعب في أوروبا لعام 2023

مانشستر سيتي يسيطر على جوائز الرجال في حفل "يويفا" للأفضل في 2023م

فاز النرويجي إرلينج هالاند؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كأفضل لاعب في القارة خلال عام 2023م.

الحفل أقيم في قاعة المؤتمرات "جريمالدي" في مدينة موناكو الفرنسية، عقب إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024م، حيث تم الجمع بين المناسبتين في حفل واحد.

وجاء فوز هالاند بالجائزة بعد تفوقه على زميله في السيتي البلجيكي كيفين دي بروينه، وكذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي الأمريكي.

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صاحب الـ23 عامًا خلال 2023م، نجح في حصد دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بخلاف جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي وإنجلترا بشكل عام.

وخلال كلمته احتفالًا بالجائزة، قال النجم الشاب: "أعيش الحلم، سعيد جدًا بإنجاز هذا الحلم في سن صغير، شيء مميز، هذا يحفزني أكثر للدخول في مغامرة تحقيق إنجازات أخرى، وحصد جوائز جديدة، ما يحدث مصدر إلهام، يجعلني سعيدًا للغاية".

أما جائزة أفضل مدرب فكانت من نصيب الإسباني بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، والذي لم يحضر الحفل، نظرًا لتعرضه لوعكة صحية.

وجاء حصول بيب على الجائزة بعدما قاد الفريق الإنجليزي للتتويج الموسم الماضي بطلًا لدوري أبطال أوروبا، ليتفوق على منافسيه لوتشيانو سباليتي؛ المدير الفني لنابولي الإيطالي، وسيمون إنزاجي؛ المدير الفني لإنتر الإيطالي.

وبالانتقال للحديث عن جوائز السيدات، وتحديدًا أفضل لاعبة فذهبت لأيتانا بونماتي؛ لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وفي المقابل، حصدت الهولندية سارينا فيجمان؛ المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بالجائزة الموازية للسيدات، بعد الأداء الرائع لكتيبتها في كأس العالم للسيدات الأخيرة، ووصولها للنهائي، قبل الخسارة من سيدات إسبانيا.

وفي لفتة رائعة منها، قامت سارينا بإهداء الجائزة لسيدات إسبانيا، مهنئة إياهن على حصد اللقب العالمي، مشددة على أحقيتهم باللقب.