الاتحاد الأرجنتيني: ليونيل سكالوني باقٍ في تدريب التانجو

شتان الفارق بين سكالوني ما قبل كأس العالم وبعده!

أكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا بقاء المدرب ليونيل سكالوني على رأس الإدارة الفنية لمنتخب التانجو.

وقال تابيا في تصريحات للموقع الرسمي لـ"فيفا": "لا تساورني أي شكوك حول بقاء سكالوني مدربًا لمنتخب الأرجنتين".

وأضاف: "نحن رجال نحترم كلمتنا، لقد تصافحنا وقلنا نعم لبعضنا البعض، إنه الآن مسافر ولكن حينما يعود سنسوي أي أمور عالقة".

وقال إن "99% من الناس ظنوا أننا مجانين، ولكن هذا الفريق جلب السعادة للشعب بإضافة لقب ثالث في كأس العالم".

حالة مختلفة يعيشها ليونيل سكالوني في الوقت الراهن على رأس المنتخب الأرجنتيني، بعد أن كان محل شك كبير حتى بعد التتويج بكوبا أمريكا 2021 لأول مرة منذ 28 عامًا، الآن يجلس حاملًا لقب المونديال ويملي طلباته على الاتحاد الأرجنتيني.