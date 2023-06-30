رسميًا | ليفربول يعلن رحيل نجم جديد

نجم جديد يرحل عن نادي ليفربول في الصيف الحالي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رحيل نجم جديد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ ضمن خطة الإحلال والتجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

ليفربول استغنى خلال الميركاتو الصيفي الحالي، عن عدد كبير من اللاعبين؛ على رأسهم البرازيلي فيرمينيو؛ الذي بات على أعتاب الانضمام إلى النادي الأهلي السعودي.

وكشف ليفربول في بيان رسمي، عن موافقته على انتقال صانع ألعابه البرتغالي فابيو كارفاليو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني.

وأوضح العملاق الإنجليزي، أن كارفاليو البالغ من العمر 20 سنة، سينتقل إلى لايبزيج؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة، وذلك حتى 30 يونيو 2024.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي، انضم إلى ليفربول في صيف 2022، قادمًا من فولهام الإنجليزي؛ حيث سجل 3 أهداف خلال 21 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، في الموسم الرياضي الماضي.