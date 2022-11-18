رسميًا .. قطر تحظر الخمور من ملاعب كأس العالم

الاتحاد الدولي ينهي الجدل تمامًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، الجمعة، عن حظر الخمور بشكل نهائي من الملاعب خلال مباريات كأس العالم قطر 2022.

وجاء ذلك في بيان رسمي من أجل إنهاء الجدل حول هذا الأمر، حيث قررت قطر منع المشروبات الكحولية من المدرجات وذلك لتنافيها مع الثقافة العامة للدولة.

وقال الاتحاد في بيانه:"بعد عدة مناقشات مع دولة قطر والسلطات هناك، اتخذنا هذا القرار باقتصار شرب الكحول على المشاركين بمهرجانات فيفا الترفيهية فقط بدلًا من الملاعب الخاصة بالبطولة، وهو ما يعني إزالة كافة منافذ بيع الكحوليات بالملاعب".

وأضاف:"المشروبات الخالية من الكحول ستظل متواجدة كما هي في الملاعب، كما ستحاول قطر توفير البيئة اللازمة للجماهير للحصول على تجربة ممتعة ومحترمة بمختلف الأماكن خلال فترة إقامة البطولة".

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks — FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022

وتابع:"اللجنة المنظمة تحترم كثيرًا تفهم شركة "AB InBev" لهذا القرار وإصرارها على إظهار الدعم الكافي لنا خلال كأس العالم".

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم تنطلق يوم الأحد القادم بمواجهة قطر والإكوادور، بينما يقام حفل الختام يوم 18 ديسمبر المقبل.