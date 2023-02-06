رسميًا .. سداسي ريال مدريد المصاب يغيب عن مواجهة الأهلي!

أعلن المدرب الإسباني كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن قائمة فريقه المسافرة للمغرب من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.
جاء هذا في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لريال مدريد عبر موقع "تويتر"، وظهر في القائمة غياب السادسي المصاب مؤخرًا ليتأكد غيابهم عن مواجهة الأهلي.
وكان ريال مدريد قد عانى من إصابة كل من فيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز وإيدير ميلياتو وإيدين هازارد وتيبو كورتوا بالإضافة إلى كريم بنزيما.
ويلعب ريال مدريد نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري مساء الأربعاء القادم في الرباط بالمغرب، بعد أن تفوق الفريق القاهري على أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز في طريقه لتلك المواجهة.
جدير بالذكر أن ريال مدريد يملك أربعة ألقاب سابقة في كأس العالم للأندية حققها بين 2014 و2018.
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