رسميًا .. ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيما

المهاجم الفرنسي لم يقدر على مقاومة العرض السعودي المغري

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الأحد، رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوفه رسميًا، بعد نهاية عقده مع الفريق، وعدم الوصول لاتفاق للتجديد.

النادي الإسباني أوضح في بيانه الرسمي، أن الرحيل جاء بقرار من اللاعب، موضحًا: "بنزيما من حقه تحديد مستقبله"، معربًا عن تقديره لكل ما قدمه الفرنسي مع الفريق، وواصفًا إياه بـ"أحد أعظم أساطيرنا".

وبالتزامن مع هذا الرحيل، أعلن حساب "المشاريع السعودية" الرسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انضمام صاحب الـ35 عامًا لصفوف الاتحاد لمدة عامين مقبلين، لينتهي عقده في عام 2025م.

العميد يستعد بهذه الصفقة العالمية، لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية السعودية 2023م، والذي يشارك به بصفته بطل الموسم الجاري من دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن بنزيما كان قد انضم للملكي في عام 2009م، ونجح خلال السنوات الماضية في تحقيق 25 لقبًا، ما بين محلية وقارية وعالمية، فمنها خمسة كؤوس من مونديال الأندية.

أما عن الموسم الجاري تحديدًا، فقد شارك المتوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب خلال عام 2022م، في 42 مباراة مع الميرينجي، سجل خلالها 30 هدفًا، وصنع ستة آخرين.