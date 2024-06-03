الملكي يعلنها أخيرًا!

أعلن ريال مدريد أخيرًا وبشكل رسمي عن ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفه بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لحسم الصفقة لصالحه.

الصفقة جاءت بشكل مجاني عقب انتهاء عقد مبابي في صفوف باريس سان جيرمان، وبعد محاولات عديدة من النادي الفرنسي لتجديد نجم ريال مدريد الجديد.

وكانت أول محاولات ريال مدريد لضم مبابي في 2017 عندما كان يلعب في موناكو، لكنه انضم إلى باريس سان جيرمان بدلًا من ذلك.

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ويأتي هذا الإعلان لتستمر احتفالات جماهير ريال مدريد التي توج فريقها مساء السبت بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه.

جدير بالذكر أن عقد مبابي يستعد في الوقت الحالي لبطولة كأس الأمم الأوروبية وسينضم لريال مدريد بشكل رسمي ويتم تقديمه للجماهير عقب البطولة الصيفية التي تقام في ألمانيا.