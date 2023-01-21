رسميًا .. دورتموند يقضي على أمل برشلونة ويجدد لموكوكو!

النادي الألماني يربط لاعبه الشاب بعقد حتى 2026.

أعلن نادي بوروسيا دورتموند عن نجاحه في تجديد عقد لاعبه الشاب يوسوفا موكوكو حتى يونيو من عام 2026.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل، وأكد من خلاله أن صاحب الـ 18 عامًا قد وقع بالفعل على عقود التجديد.

وكتب النادي في البيان: "بوروسيا دورتموند والمهاجم يوسوفا موكوكو اتفقا على العمل سويًا حتى يونيو 2026، وقام اللاعب بالتوقيع على عقده الجديد بالفعل".

وكان عقد موكوكو مع بوروسيا دورتموند ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وكان يحق له الرحيل بشكل مجاني لأي فريق في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن برشلونة الإسباني كان على رأس الفرق المهتمة الحصول على خدمات اللاعب الشاب في الصيف المقبل، لكن ذلك كان قبل تجديد عقده.