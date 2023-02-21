رسميًا.. داني ألفيش باقٍ في السجن "لأجل غير مسمى!"

قرار صادم لمحبي البرازيلي

قررت محكمة برشلونة أن يبقى البرازيلي داني ألفيش قيد الحبس الاحتياطي حتى موعد المحاكمة النهائية بعد الاتفاق مع دفاع الضحية على رفض الاستئناف المقدم قبل أيام قليلة من قبل دفاع اللاعب لإخراجه من الحبس الاحتياطي وفرض تدابير احترازية لبقائه في البلاد حتى موعد المحاكمة.

واحتج محامي اللاعب، كريستوبال مارتيل، بأنه لا يوجد خطر هروب بالنسبة لألفيش، الذي ذهب طواعية إلى السجن، مقدمًا إجراءات ممكنة مثل تسليم جواز سفره، وارتداء سوار عن بعد أو دفع أي كفالة مطلوبة أو المثول يوميًا في المحكمة.

رغم تعقيد أمر ألفيش، إلا أن شيئًا لا يثبت إدانته الرسمية بما يجعله تحت طائلة حكم محتمل بين تهمتي "الاعتداء الجنسي" أو "الاغتصاب" وهما التهمتان اللتان إن ثبتتا فستتراوح مدة سجنه بين عام إلى 12 عامًا.

ولم يتم تحديد موعد المحاكمة حتى الآن بشكل رسمي، ما يزيد من غموض موقف الدولي البرازيلي السابق.