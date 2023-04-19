رسميًا .. خواكين سانشيز يعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري!

خواكين سانشيز قرر تعليق حذائه بعد مسيرة طويلة ناجحة..

بعد أكثر من عقدين مع كرة القدم، قرر خواكين سانشيز، قائد نادي ريال بيتيس وأحد أعظم لاعبي كرة القدم الإسبانية، تعليق حذائه والاعتزال بنهاية موسم 2022-23.

خواكين، الذي وصل إلى ريال بيتيس في عام 1997 وهو بعمر 16 عامًا، وتمكن بالفعل من الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا لفئة الشباب، وكل من شاهده يلعب تنبأ بأنه سيصل قريبًا إلى الفريق الأول، وهو ما حدث في 3 سبتمبر 2000، عندما لعب مباراته الأولى مع الفريق في دوري الدرجة الثانية.

ظهر خواكين لأول مرة بأوامر المدرب فرناندو فاسكيز، ومنذ ذلك الحين لعب 930 مباراة رسمية بقمصان بيتيس وفالنسيا ومالاجا وفيورنتينا، بالإضافة إلى كونه لاعبًا دوليًا مع المنتخب الإسباني وفريق تحت 21 عامًا.

خواكين هو أكثر لاعب مشاركة مع ريال بيتيس في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإسباني، ويمكنه أن يصبح أكثر لاعب مشاركة في تاريخ "لا ليجا" قبل اعتزاله، حيث يتبقى تسع مباريات في الدوري، ومع 615 مباراة هو على بعد سبع مباريات من معادلة الرقم التاريخي الذي يحمله أندوني زوبيزاريتا.

في أكثر من 900 مباراة له كمحترف، سجل الجناح 114 هدفًا وقدم 143 تمريرة حاسمة، سوف يعتزل خواكين مرتديًا ملابس "فيرديبلانكوس"، ألوان قلبه، لكن طوال حياته المهنية ارتدى قمصانًا أخرى.

الانتقال إلى فالنسيا

مع 25 مليون تم دفعها مقابل انتقاله، أصبح أغلى توقيع في تاريخ فالنسيا، في أول موسم له بصفته لاعبًا للخفافيش، شارك في 35 مباراة وسجل خمسة أهداف. كان موسمه الثاني في "ميستايا" هو الأفضل من حيث الأرقام، حيث سجل 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، وتمكن من تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا.

في المجموع، نتج عن وقته في فالنسيا المشاركة في 218 مباراة لعب في خمسة مواسم، تمكن فيها من تسجيل 30 هدفًا ووقع 38 تمريرة حاسمة.

المحطة التالية: لا روزاليدا

وصل إلى مالاجا مقابل أربعة ملايين يورو، ولعب موسمين ارتدى فيهما القميص 70 مرة، وسجل 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

اللافت للنظر بشكل خاص في هذه المرحلة هو مشاركته، في السنة الثانية، في رحلة مالاجا الأوروبية، التي انتهت على أبواب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي بلا شك، واحدة من ألمع الصفحات في تاريخ نادي الفريق الأندلسي.

القفز إلى كرة القدم الإيطالية

في 12 يونيو 2013، بعد أن فك مالاجا مشروعه الطموح، تم الإعلان عن انتقاله إلى فيورنتينا مقابل مليوني يورو.

مكث خواكين هناك لمدة عامين تمكن من خلالها من الوصول إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي حيث لعب 71 مباراة رسمية، وسجل 7 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

العودة إلى ريال بيتيس: الحلم يتحقق

في 31 أغسطس 2015 تم الإعلان عن عودة خواكين إلى بيتيس، في مؤتمر تقديمه، اجتمع 20 ألف مشجع للترحيب بالابن الضال.

في هذه المرحلة الثانية، كان أداؤه، بخلاف القيام بدور الرمز الذي تعشقه للجماهير، مرضيًا بشكل خاص.

شارك خواكين، رغم جلوسه على مقاعد البدلاء، في تحقيق كأس الملك في عام 2022، وهي الثانية التي حققها باعتباره "فيرديبلانكو" بعد الذي حققه في عام 2005..

كلاعب في ريال بيتيس، وباحتساب فترتيه مع النادي، فقد لعب 521 مباراة وأحرز فيها 65 هدفًا وقدم 83 تمريرة حاسمة.

مسيرته الدولية مع إسبانيا

لعب خواكين سانشيز مع المنتخب الإسباني في 51 مناسبة، ظهوره الأول جاء في 13 فبراير 2002، ومنذ ذلك الحين أصبح لاعبًا أساسيًا حيث شارك في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

تشمل سيرته الذاتية أيضًا المشاركة في بطولة أوروبا 2004 وكأس العالم 2006.

في عام 2008، حصل على الاستدعاء الأخير من قبل لويس أراجونيس، ومنذ تلك اللحظة، لم يعد مرة أخرى إلى المنتخب الإسباني. وهو شيء اشتكى منه في ذلك الوقت وفعله مرة أخرى في بعض الأحيان.

الحقيقة أن المرحلة الجديدة لمنتخب إسبانيا وقتها وتغيير أسلوب الفريق حرماه من أن يكون بطلًا في العصر الذهبي لكرة القدم الإسبانية.