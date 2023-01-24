رسميًا.. جاريث بيل يبدأ مسيرته في الجولف!

قرار انتظر الويلزي اعتزال كرة القدم كي يأخذه بأريحية

قد تكون مسيرة جاريث بيل الكروية قد انتهت، ولكن مسيرته في لعبة الجولف قد بدأت للتو بشكل رسمي بعد فترة من القيل والقال حول ميله للدخول رسميًا في هذه اللعبة.

أكد نجم ويلز وريال مدريد وتوتنهام السابق، الذي أعلن اعتزاله هذا الشهر، أنه سيشارك في بطولة AT&T Pebble Beach Pro-Am القادمة.

سينضم بيل إلى عدد من المشاهير الآخرين الذين يتنافسون في هذا الحدث في روابط كاليفورنيا الشهيرة جنبًا إلى جنب مع بعض أفضل المحترفين في العالم.

كتب الشاب البالغ من العمر 33 عامًا على "إنستجرام": "يسعدني الإعلان عن أنني سألعب في AT&T Pebble Beach Pro-Am في بداية الشهر المقبل! هيا بنا".

الجدير بالذكر أن العديد من سهام النقد تم توجيهها إلى بيل طيلة السنوات الماضية بسبب قيامه بسلوكيات مثيرة للجدل أساسها شغفه بالجولف خصوصًا حين رفع علمًا بعد التتويج بأحد ألقاب ريال مدريد مكتوب عليه: "ويلز.. الجولف.. ريال مدريد".