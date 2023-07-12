ثالث صفقات نادي الهلال في الصيف الحالي

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده بشكل رسمي، مع متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

سافيتش البالغ من العمر 28 سنة؛ ثالث صفقات الهلال، في الصيف الحالي، بعد متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو للصفقة؛ وذلك بعد توصله إلى اتفاق مع نادي لاتسيو الإيطالي، لشراء عقد اللاعب؛ تحت عنوان: "أرواح نشأت على الذهب".

ولم يكشف الزعيم الهلالي، عن قمية الصفقة - حتى الآن -؛ إلا أن وسائل الإعلام العالمية، قدرتها بـ42 مليون يورو تقريبًا، مع حصول سافيتش نفسه، على مبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو سنويًا.

بدأ سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة، خارج بلاده، وبالتحديد في الفئات السنية لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ثم جراتزر النمساوي.

ويُعد فويفودينا الصربي، أو نادي يمثل سافيتش، فريقه الأول لكرة القدم، قبل الانتقال إلى جينك البلجيكي، ثم لاتسيو الإيطالي في صيف عام 2015.

ومع الفريق الإيطالي.. سجل متوسط الميدان الصربي، الذي تقدر قيمته السوقية بـ50 مليون يورو، 69 هدفًا وصنع 59 آخرين، خلال 341 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.