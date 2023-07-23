رسميًا تطورات سريعة .. برشلونة يكشف جديد إصابات نجومه بالفيروس!

النادي الكتالوني بعث برسالة هامة.

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا جديدًا للحديث عن تطورات وحالة النجوم الذين تعرضوا لإصابات بفيروس معوي في الساعات الأخيرة ألغى وديتهم أمام يوفنتوس.

وكتب برشلونة: "نجوم الفريق الأول الذين تأثروا بإصابات بفيروس معوي والذين تسببوا في إلغاء الودية ضد يوفنتوس على ملعب ليفايز يتعافون بشكل جيد، وفي الساعات الأخيرة لم تظهر حالات جديدة".

وأضاف: "هناك تدريبان يوم الإثنين، حيث من المنتظر أن يشارك غالبية النجوم الذين تأثروا بالفيروس، وسيحظى الفريق بتدريب آخر قبل لقاء آرسنال".

وأردف: "الفريق لديه حماس نحو بداية جولته في الولايات المتحدة، سنلعب أمام آرسنال يوم الأربعاء على ملعب سوفي".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد ذكرت أن عدد الإصابات في صفوف برشلونة قد وصلت إلى 13 إصابة قبل مواجهة يوفنتوس الملغية.