رسميًا | تصرف غريب على تويتر .. الهلال يتخلص من ماتيوس بيريرا

اللاعب البرازيلي لعب نصف الموسم الماضي في الدوري الإماراتي

أعلن الهلال رسميًا رحيل صانع ألعابه البرازيلي ماتيوس بيريرا بالإعارة إلى كروزيرو البرازيلي، لكن الملفت كانت طريقة الإعلان عن ذلك.

بيريرا كان قد ارتدى القميص الأزرق وسط حفاوة إعلامية جماهيرية كبيرة صيف 2021، وقد جعله النادي السعودي أغلى صفقة في الدوري المحلي بضمه من وست بروميتش ألبيون مقابل 18 مليون يورو.

اللاعب عاش تجربة مخيبة جدًا للآمال في الهلال انتهت بخلافات مع المدرب السابق رامون دياز ورحيله بالإعارة إلى الوحدة الإماراتي في يناير الماضي، ورغم تألقه هناك والحديث عن رغبة النادي الإماراتي في ضمه نهائيًا إلا أن المفاوضات مع الزعيم لم تنجح.

حساب الهلال على تويتر باللغة العربية لم يُعلن عن رحيل بيريرا، كما اعتاد في جميع تحركات اللاعبين سواء القادمين أو المغادرين، بل اكتفى بإعادة نشر تغريدة الحساب الإنجليزي في تصرف غريب من الفريق السعودي ومركزه الإعلامي.

ولم يكشف النادي العاصمي أي تفاصيل مالية خاصة برحيل صاحب الـ27 عامًا، أو إن كان كروزيرو يمتلك بندًا في العقد يُتيح له شراءه نهائيًا أم لا.

بيريرا لعب مع الهلال في جميع البطولات 42 مباراة لم يُسجل بها سوى 3 أهداف وصنع 15، وهذا الموسم لعب في دوري روشن السعودي 7 مباريات بجانب مباراة أخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين ولم يترك خلالها أي بصمة.