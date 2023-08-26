رسميًا | بعد الإيطالي والإسباني .. السعودية تحتضن "سوبر" جديد في سبتمبر

السعودية أصبحت بيت البطولات الكبرى

يبدو أن السعودية باتت الوجهة المفضلة مؤخرًا لدى الاتحادات المحلية والقارية لإقامة مباريات كأس السوبر على ملاعبها.

المملكة احتضت في السنوات الأخيرة بطولتي السوبر الإيطالي والإسباني وستُنظم النسخة القادمة من كأس العالم للأندية، كما أصبح دوري روشن أحد البطولات المتابعة بقوة عالميًا بعد الصفقات المدوية التي أبرمتها أنديته هذا الصيف.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن اليوم السبت إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري في السعودية وتحديدًا على ملعب الملك فهد في مدينة الطائف يوم 15 سبتمبر الجاري.

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العملاق الأحمر كان قد تُوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا فيما انتزع الفريق الجزائري بطولة كأس الكونفدرالية.

الأهلي سيعود لزيارة السعودية في ديسمبر القادم لخوض غمار مونديال الأندية.