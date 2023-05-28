رسميًا .. برشلونة يكشف طبيعة إصابة بالدي ومدة غيابه

علي رفعت
Alejandro Balde Barcelona Rayo 2022-23Getty Images
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونة vs ريال مايوركاريال مايوركاÁlex Baldé

النادي الكتالوني يفقد خدمات ظهيره لأسابيع.

أعلن نادي برشلونة عن طبيعة إصابة لاعبه الإسباني أليخاندرو بالدي والتي تعرض لها خلال مواجهة ريال مايوركا في الجولة الـ 37 من الدوري.

جاء هذا في بيان أصدره النادي وأكد خلاله أن اللاعب تعرض لإصابة قوية في الكاحل قد تبعده عن الملاعب لفترة لن تقل عن ستة أسابيع.

وكتب النادي في بيانه: "لاعبنا أليخاندرو بالدي لديه تمزق جزئي في أوتار الكاحل الأيمن، وسيغيب تقريبًا لمدة بين ستة وسبعة أسابيع".

برشلونة ليس لديه سوى مباراة واحدة متبقية في الموسم الجاري، ستكون أمام سيلتا فيجو في الرابع من يونيو القادم، ثم يبدأ الراحة بعد ودية فيسيل كوبي في السادس من الشهر نفسه.

جدير بالذكر أن برشلونة سيكون لديه جولة صيفية في الولايات المتحدة سيلعب فيها أمام يوفنتوس وآرسنال وريال مدريد وميلان.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

765484 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
765484 الأصوات

اختيارات المحررين