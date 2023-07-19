رسميًا .. برشلونة يدعم خط وسطه باستعادة لاعبه السابق

صفقة تعكس الحالة المادية للنادي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، الأربعاء، عن التعاقد مع لاعب وسطه السابق أوريول روميو من جيرونا مقابل 8 ملايين يورو.

المدرب تشافي هيرنانديز يحاول إضافة المزيد من الدعم لخط وسطه بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس، ليضم إلكاي جوندوان في وقت سابق ليأتي الدور الآن على ابن أكاديمية النادي.

وكان روميو قد غادر برشلونة في 2011 منضمًا إلى تشيلسي ولكنه فشل في إثبات قدراته مع النادي اللندني، ليرحل إلى ساوثامبتون قبل اللعب لجيرونا.

ومن غير الواضح حتى الآن عدد الدقائق التي سيلعبها صاحب الـ31 سنة مع الفريق الكتالوني، لكنه يعتبر من الصفقات التي أبرمها النادي بسبب الحالة المادية الصعبة التي منعته من ضم خيارات أخرى أكثر تكلفة.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع إلكاي جوندوان، فيتور روكي وإينيجو مارتينيز هذا الصيف، بعد الفشل في تحقيق الهدف الأهم باستعادة ليونيل ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.