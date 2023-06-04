رسميًا .. برشلونة يحجز الجوائز الفردية في الدوري الإسباني 2022-2023

برشلونة يسيطر فرديًا وجماعيًا على الدوري الإسباني..

انتهى موسم 2022-2023 من الدوري الإسباني، مع تتويج نادي برشلونة باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2019، لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، حيث سيطر "البلوجرانا" على الجوائز الفردية في "لا ليجا".

البولندي روبرت ليفاندوفسكي توج بجائزة هداف الدوري الإسباني "إل بيتشيتشي" متفوقًا على الفرنسي كريم بنزيما مهاجم وقائد ريال مدريد، وتعد هذه المرة السابعة في آخر ثمانية مواسم التي يحقق فيها لاعب من برشلونة هذه الجائزة.

ليفاندوفسكي تمكن من تسجيل 23 هدفًا في موسمه الأول بالدوري الإسباني، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن بنزيما.

أما جائزة "زامورا" لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني، فقد حصل عليها الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى النادي الكتالوني.

تير شتيجن شارك في 36 مباراة مع برشلونة خلال منافسات الدوري الإسباني، وتلقت شباكه 17 هدفًا، بنسبة 0.47 هدفًا في المباراة الواحدة، متفوقًا على السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الذي جاء ثانيًا.

برشلونة عاش واحدًا من أفضل مواسمه محليًا في الذاكرة الحديثة، حيث توج باللقب قبل أربع جولات على نهاية الموسم، وأنهى المسابقة وفي رصيده 88 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.