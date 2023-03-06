رسميًا | باريس سان جيرمان يعلن نهاية موسم نيمار بسبب الإصابة

جراحة عاجلة تبعد نيمار عن باريس سان جيرمان لنهاية الموسم.

أعلن نادي باريس سان جيرمان الحالة الطبية لنجمه نيمار دا سيلفا، بعد إكمال الفحوصات الطبية والوقوف على مدى الإصابة التى لحقت به مؤخرًا، ولكن يبدو أن الأخبار لم تأتي سعيدة.

نيمار عانى من عديد الإصابات وعدم استقرار الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة، وتعد إصابة آخر التواء له في 20 فبراير الماضي.

أوصى الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان بإجراء عملية إصلاح الأربطة، لتجنب خطر تكرار الإصابة.

وأكد جميع الخبراء الذين تمت استشارتهم حاجة اللاعب البرازيلي لإجراء العملية.

وكشف النادي أنه سيتم إجراء هذه الجراحة في الأيام القادمة في مستشفى أسبيتار في الدوحة، ومن المتوقع أن يغيب نيمار عن الملاعب لمدة تقدر من 3 إلى 4 أشهر قبل عودته إلى التدريبات الجماعية.