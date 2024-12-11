رسميًا.. إيقاف هانزي فليك مباراتين بسبب احتجاجات ريال بيتيس!

المدرب الألماني رأى أنه تعرض لظلم تحكيمي على ملعب بينيتو فيامارين

عوقب الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة بالإيقاف لمباراتين من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولجنته التأديبية، بعد ما بدر منه في مباراة ريال بيتيس وبرشلونة الجولة الماضية في الدوري الإسباني.

واحتج الألماني بشكل ملحوظ على إدارة حكم المباراة، مونيز رويز، والذي قام بطرد فليك إثر احتجاجه وتلويحه بيده على قرارات الحكم أثناء المباراة.

العقوبة أتت بالإيقاف مباراتين، وهما مباراتا ليجانيس وأتلتيكو مدريد وكلاهما سيكونان على ملعب مونتجويك الخاص ببرشلونة.

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ووفقًا لهذه العقوبة، لن يتمكن فليك من العودة إلى الملاعب قبل منتصف يناير المقبل، هذا على المستوى المحلي الإسباني بكل تأكيد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" بدورها أشارت إلى أن برشلونة يتوجه لتقديم استئناف في المحكمة المختصة، طاعنًا على عقوبة فليك ومطالبًا بإلغائها.