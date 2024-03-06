ضربة قوية للملكي

أعلنت لجنة الانضباط برابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إيقاف لاعب ريال مدريد لمدة مباراتين لاحقتين بشكل رسمي على خلفية ما بدر من اللاعب في مباراة فالنسيا الأخيرة بالدوري على ملعب ميستايا.

وكان بيلينجهام قد اعترض بسخط بالغ على حكم المباراة خيل مانزانو عقب إطلاقه صافرة النهاية بينما كانت الكرة في طريقها إلى رأس بيلينجهام الذي أودعها المرمى وكان قريبًا من تسجيل هدف الفوز في اللقاء.

الاعتراض تضمن ألفاظًا نابية تجاه الحكم مانزانو، وهو ما ترتب عليه تلك العقوبة الانضباطية التي تعني أن بيلينجهام قد يغيب عن الملكي لمدة 3 أسابيع.

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ذلك لأن المباراتين اللتين سيوقف عنهما هما مباراتا سيلتا فيجو داخل ملعب سانتياجو برنابيو، ومباراة أوساسونا خارج الديار.

بعد ذلك سيكون هناك توقف دولي سيبعد بيلينجهام لفترة أخرى عن ريال مدريد، لذا من المرجح أن يرى عشاق الملكي بيلينجهام في مباراة أتلتيك بيلباو المقرر لها يوم 31 مارس.