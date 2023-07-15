رسميًا | أول ضحاياه في إنتر ميامي .. بيكهام يفسخ عقد نجمه ويعلن صفقة ميسي!

النادي الأمريكي كان عليه أن يختار!

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي عن فسخ عقد لاعبه المكسيكي رودولفو بيزارو بشكل رسمي بعد الاتفاق مع اللاعب على ذلك، على أن يتم تفعيل الأمر بشكل فوري، وفي الوقت نفسه أعلن عن ضم ليونيل ميسي.

جاء هذا في بيان نشره النادي، وقام من خلاله بتوجيه الشكر للاعب الذي كان جزءًا من قائمة إنتر ميامي منذ بدايته في الدوري الأمريكي في 2020.

وبحسب ما ذكرت "آس" ففسخ عقد اللاعب جاء فقط من أجل تسجيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف الفريق الأمريكي، بعد أسابيع من إعلان الأخير عن انضمامه لهم.

وقال تاتا مارتينو المدير الفني الفريق للنادي عن فسخ عقد اللاعب: "نحن نعرف الموقف، هناك جانب رياضي للأمور، وهناك جانب إداري، ورحيل رودولفو لم يكن رياضيًا".

جدير بالذكر أن أحد ملاك إنتر ميامي كان قد أكد أن أول ظهور لميسي مع الفريق سيكون في من يوليو الجاري.