رسميًا .. الهلال يعلن إصابة ياسر الشهراني من جديد

ظهير الهلال تلاحقه الإصابات..

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أعلن الهلال السعودي رسميًا اليوم الإثنين، تعرض ظهيره الأيسر ياسر الشهراني للإصابة من جديد، وغيابه عن مران الليلة.

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ظهير الزعيم تم استبعاده عن معسكر المنتخب السعودي الحالي، الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس آسيا قطر 2023، على إثر معاناته خلال الفترة الماضية من إصابة في العضلة الخلفية.

واليوم، تعرض الشهراني لإصابة في عضلة الساق، من المقرر أن يغيب على إثرها لفترة تتراوح من أسبوع لثلاثة أسابيع على أقصى تقدير.

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هذه الإصابة تأتي في خضم استعدادات الهلال لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، المقرر لها يوم 29 من يناير الجاري، ضمن كأس موسم الرياض.

يذكر أن الشهراني خاض 22 مباراة مع الزعيم خلال الموسم الجاري، في ظل غيابه عن بعض اللقاءات للإصابة، مسجلًا هدف وحيد وصانعًا لآخر.

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