رسميًا | النصر يُعلن عن المورد الجديد لقمصانه في موسم 2023-2024

تامر أبو سيدو
Players of Al-Nassr celebrate a goaGetty Images
النصردوري روشن السعودي

النصر آخر الكبار في الإعلان عن مُصنع ملابسه الجديد

أعلن النصر رسميًا اتفاقه مع شركة نايك الأمريكية لتوريد ملابسه وأطقمه الرياضية للموسم الجديد 2023-2024.

وأوضح النادي السعودي في بيانه عبر تويتر أن الشركة العملاقة ستكون مسؤولة عن توريد أطقم الملابس لجميع فرق كرة القدم بالنادي في الموسم القادم.

وأشار إلى أن العقد سيبدأ رسميًا مع انطلاق جولة النصر في اليابان، والتي سيُواجه خلالها فريقي باريس سان جيرمان وإنتر.

النصر لن يكون النادي الوحيد من كبار السعودية الذي سيرتدي ملابس نايك بل كذلك الاتحاد، فيما اتجه الهلال لشركة بوما والأهلي لأديدياس.

يُشار إلى أن النصر على أعتاب التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وحكيم زياش.

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