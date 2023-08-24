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رسميًا .. النصر يُعلن التعاقد مع إيمريك لابورت

أحمد رفعت
Aymeric Laporte Nassr 2023GOAL AR / Nassr Twitter
إيميريك لابورتالنصرانتقالاتدوري روشن السعودي

لابورت نصراوي!

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أعلن نادي النصر بشكل رسمي عن التعاقد مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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لابورت أصبح سادس صفقة يُعلن عنها نادي النصر خلال صيف 2023، بعد التعاقد مع كلًا من: "الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي أوتافيو".

ونشر حساب نادي النصر عبر منصة "إكس" فيديو يُعلن خلاله عن التعاقد مع المدافع الإسباني لابورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ووقع لابورت على عقد يمتد إلى صيف 2026، ليدعم دفاع العالمي خلال الفترة المقبلة، بعد مفاوضات استمرت بين الناديين خلال الأيام الماضية.

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وكان النصر يبحث عن مدافع أجنبي جديد، بعدما رحل الإسباني ألفارو جونزاليس بعد نهاية الموسم الماضي، ووجد ضالته في التعاقد مع لابورت خلال صيف 2023.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 84405كريم بنزيما
  • 8748خاليدو كوليبالي
  • 15303روبرتو فيرمينو
  • 6903نجولو كانتي
  • 16472مارسيلو بروزوفيتش
  • 33928صفقة أخرى
165759 الأصوات

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