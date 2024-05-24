رسميًا .. المحكمة تخرج بحكم نهائي في قضية برشلونة ونيجريرا!

قرار حاسم بعد سلسلة من الاتهامات

بعد فترة طويلة من الاتهامات والتكهنات حول عقوبات ضخمة، قررت المحكمة إنصاف برشلونة تمامًا في قضية الرشوة المعروفة إعلاميًا بـ"فضيحة نيجريرا".

برشلونة تم اتهامه في مارس 2023، بالتورط في شبهة فساد رياضي بدفع رشوة وصلت إلى 7.3 مليون يورو لنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا نيجريرا، وذلك من أجل الحصول على مساعدات تحكيمية.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن محكمة برشلونة ألغت قرار القاضي بتوجيه الاتهام إلى النادي الكتالوني والمديرين الذين تم التحقيق معهم، بشأن المدفوعات المذكورة لنيجريرا، وإسقاط كافة التهم.

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وفي سياق متصل كشفت وكالة "EFE" عن موافقة القسم 21 من محكمة برشلونة مع مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد على هذا القرار، وإلغاء تهمة الرشوة تمامًا عن النادي.

جدير بالذكر أن برشلونة ادعى في دفاعه عن نفسه، أن الأموال التي تم دفعها في الفترة من 2000 إلى 2018، كانت للاستعانة بنيجريرا كمستشار خارجي، لكي يقوم بتزويد النادي بتقارير تحكيمية، وليس بهدف الرشوة.