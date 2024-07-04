رسميًا | العين يحسم مستقبل سفيان رحيمي بعد العروض المغرية

رحيمي قدّم موسمًا مبهرًا مع العين في 2023-24..

حسم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي، "مستقبل" المغربي سفيان رحيمي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد تلقيه العديد من العروض المغرية، في صيف العام الحالي.

رحيمي لعب دورًا كبيرًا في تتويج نادي العين، بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث حصل على جائزتي "الهداف وأفضل لاعب".

وفي هذا السياق.. أعلن الشيخ سلطان في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي العين عبر منصة "إكس"، استمرار رحيمي والمهاجم التوجولي لابا كودجو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الموسم الرياضي القادم.

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وأكد رئيس شركة الزعيم الإماراتي، على أن الثنائي من الأعمدة الرئيسية التي سيتم بناء الفريق عليها، خلال الموسم الرياضي القادم؛ للمنافسة على كافة البطولات.

وأشار الشيخ سلطان بن حمدان إلى أن العين، يعمل على التعاقد مع أسماء تستطيع تقديم الإضافة الفنية للفريق؛ وذلك بعد ضم المدافع البرازيلي مارلون، الذي سبق له اللعب في صفوف العملاق الإسباني برشلونة.

جدير بالذكر أن اسم رحيمي ارتبط بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في صيف العام الحالي؛ وخاصة نادي الاتحاد، الذي قيل إنه قدّم عرضًا ضخمًا للاعب.