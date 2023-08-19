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رسميًا.. الأهلي يُعلن عن التعاقد مع نجم يوفنتوس وساسولو السابق

أحمد رفعت
Merih Demiral goal Sassuolo ChievoGetty Images
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الأهلي يُبرم صفقة جديدة في صيف 2023

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أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع التركي ميريح ديميرال مدافعت أتالانتا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الراقي للموسم الحالي 2023-2024.

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ونشر حساب النادي الأهلي عبر موقع "تويتر" تغريدة يُعلن خلالها عن التعاقد مع ديميرال لاعب أتالانتا الإيطالي، لمدة 3 سنوات مقبلة، لتدعيم دفاع الراقي.

وأكد الأهلي عبر البيان الذي نشره، على أن إجراءات التوقيع تمت بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء التوقيع بعدما أنهى المدافع التركي الفحوصات الطبية في باريس، ليوقع على عقد حتى يونيو 2026، بداية من الموسم الحالي.

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وسبق للمدافع التركي ديميرال ولعب في العديد من الأندية الإيطالية وهي يوفنتوس وأتالانتا وساسولو، والأندية البرتغالية سبورتنج لشبونة البرتغالي بجانب ألانيا سبور التركي.

وبذلك سيصبح ديميرال المدافع الثاني بجوار البرازيلي روجيرو إيبانيز، الذي انضم إلى الأهلي قادمًا من روما الإيطالي خلال الصيف الجاري.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 79004كريم بنزيما
  • 7972خاليدو كوليبالي
  • 13243روبرتو فيرمينو
  • 6191نجولو كانتي
  • 14653مارسيلو بروزوفيتش
  • 29382صفقة أخرى
150445 الأصوات

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