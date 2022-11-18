رسميًا | الأهلي يُعدل تاريخ تأسيسه ويُعلن عدد بطولاته

الأهلي فاجأ الجميع بتوثيق بطولاته في كرة القدم

فاجأ النادي الأهلي الجميع في السعودية اليوم بإصدار بيان رسمي أعلن خلاله تعديل تاريخ تأسيسه وكذلك عدد بطولاته على صعيد الفريق الأول لكرة القدم.

النادي الجداوي أوضح في بيانه أن لجنة توثيق تاريخ وبطولات النادي التي شكلت مؤخرًا برئاسة عبد الرزاق داود أنهت عملها وقد ثبت خلاله أن تاريخ تأسيس النادي الصحيح هو عام 1355 هجريًا (1937 ميلاديًا) وليس 1357 هجريًا، وذلك بناء على ما توافر لديها من وثائق ومستندات وشواهد تدعم وتؤكد ذلك.

وأشار البيان إلى أن الفريق الأول للنادي الأهلي في رصيده 39 بطولة رسمية، بواقع 9 ألقاب للدوري بكافة مسمياته (دوري كأس جلالة الملك 4 مرات، درع الدوري العام، الدوري الممتاز مرتين، دوري عبداللطيف جميل)، و8 ألقاب لكأس الملك، و3 ألقاب لكأس ولي العهد ومثلها لبطولات كأس الأمير فيصل بن فهد والأندية الخليجية والمصيف، بجانب بطولتي منطقة مستقلة والصداقة الدولية وأخيرًا بطولات السوبر السعودي والأندية العربية والجزيرة الدولية.

وفند بيان النادي تلك البطولات بالتواريخ والتفاصيل، وأضاف "حصد النادي العديد من الميداليات الذهبية والبطولات والمنجزات في جميع الألعاب والفئات السنية والتي تجاوزت «1300» ما بين ميداليات ذهبية وبطولات ومنجزات موثقة".

وأتم البيان بالإشارة إلى أن هذا يُعد التوثيق هو الأول من نوعه رسميًا في ما يتعلق بتاريخ النادي وجميم بطولاته وإنجازاته لجميع الألعاب والفئات السنية، والأول من نوعه كذلك في تاريخ أندية السعودية، وأن جميع ما تم رصده قد تم توثيقه بأسلوب علمي دقيق وبما يدعمه من وثائق ومستندات استغرق العمل فيها أكثر من ستة أعوام.