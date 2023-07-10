رسميًا .. الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه

توج الأهلي اليوم الإثنين، رسميًا بطلًا للدوري المصري الممتاز، ليستعيد اللقب الذي غاب عنه في العامين الأخيرين.
تتويج المارد الأحمر باللقب، جاء بعد تعثر منافسه بيراميدز بالهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا، الليلة بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الـ33.
الهزيمة جمدت رصيد بيراميدز عند 67 نقطة، مع بقاء مباراتين له، ليتسع الفارق مع الأهلي لـثماني نقاط، مع بقاء خمس مباريات متبقية للأخير.
وبهذا التتويج يضم الشياطين الحمر اللقب الـ43 في تاريخه من بطولة الدوري، مقابل 14 فقط لغريمه التقليدي الزمالك، بينما لم يحصد بيراميدز اللقب قط.
يذكر أن الفارس الأبيض كان قد سيطر على اللقب الموسمين الماضيين 2020-21، و2021-22م.
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