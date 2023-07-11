رسميًا | الاتحاد يُودع أجنبيًا جديدًا بعد برونو هنريكي

العميد أعلن عن الأمر عبر تويتر

أعلن نادي الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء رحيل لاعبه الأنجولي هيلدر كوستا، ليكون الأجنبي الثاني الذي يرحل عن الفريق هذا الصيف بعد لاعب الوسط برونو هنريكي.

بطل دوري روشن تعاقد مع الثلاثي كريم بنزيما ونجولو كانتي وجواو فيليبي جوتا ويبحث حاليًا عن مدافع يُعوض به الغياب الطويل المتوقع للمصري أحمد حجازي بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي.

كوستا كان قد انضم للاتحاد الصيف الماضي بالإعارة من ليدز يونايتد مع حق الشراء نهائيًا هذا الصيف، لكن الفريق لم يُفعل هذا البند لعدم قناعة المدرب نونو سانتو باللاعب رغم أنه جاء بطلب منه.

حساب الاتحاد على تويتر نشر تغريدة ودع بها كوستا وتمنى له التوفيق في خطوته القادمة.

صاحب الـ29 عامًا لم يلعب مع الاتحاد في الموسم الماضي سوى 20 مباراة سجل بها 3 أهداف وصنع واحدًا، وقد كان خيار سانتو الأول للأجنبي الثامن المستبعد من قائمة المباريات.