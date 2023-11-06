رسميًا .. استدعاء جوهرة ريال مدريد لمنتخب البرازيل لأول مرة

فرناندو دينيز يختار قائمة تصفيات كأس العالم.

أعلن فرناندو دينيز المدير الفني لمنتخب البرازيل عن قائمة منتخب بلاده لمباراتي شهر نوفمبر ضد كولومبيا والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.

جاء هذا قبل قليل في بيان رسمي أصدره الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وأظهر استدعاء لاعب ريال مدريد القادم إندريك لأول مرة على الإطلاق.

إندريك الذي يلعب حاليًا في صفوف بالميراس يقدم مستويات طيبة رفقة فريقه البرازيلي، استعدادًا للانضمام لريال مدريد في الموسم المقبل.

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وسجل اللاعب ثمانية أهداف في 25 مباراة بالدوري البرازيلي هذا الموسم، كما كان له هدف في كوبا ليبرتادوريس من خمس مشاركات.

جدير بالذكر أن إندريك سينتقل بداية من يوليو في العام القادم إلى ريال مدريد في صفقة قدرت بحوالي 40 مليون يورو.