رسمياً | هونيس يستقيل من رئاسة بايرن ميونيخ

هيربرت هاينر يتولى الرئاسة خلفاً له..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ الألماني استقالته اليوم، عقب وقت قصير للغاية من إعلان قرعة دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى اعتزامه الرحيل في نوفمبر المقبل، وفتحه باب الترشح لرئاسة النادي.

وكان هونيس قد تولى الرئاسة لأول مرة في نوفمبر 2009، ليضطر للابتعاد عقب سجنه بتهمة التهرب الضريبي، قبل أن يعود العام الماضي ويفوز بالتزكية.

هذا وقد أعلن بايرن ميونيخ رسمياً عن تولي هيربرت هاينر نائب الرئيس، منصب هونيس الشاغر لحين إجراء الانتخابات.

وكان هونيس -67 عاماً- قد اعتزل اللعب في 1979 لينضم إلى مجلس الإدارة قبل أن يترقى ليصبح الرئيس.

يذكر أن بايرن حقق خلال قيادة هونيس 29 بطولة أبرزها الثلاثية التاريخية في 2012-2013 تحت قيادة يوب هاينكس.