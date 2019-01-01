رسمياً – مصر تنظم كأس الأمم الأفريقية 2019

مصر تستضيف كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخها

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رسمياً عن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة، بدلاً من الكاميرون.

وسحب "الكاف"، تنظيم النسخة القادمة من الكاميرون، منذ فترة، لتدخل مصر وجنوب أفريقيا، في منافسة لاستضافة البطولة، التي تقام في الصيف القادم.

ومن المنتظر أن تقام البطولة، لأول مرة خلال فصل الصيف في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو، بمشاركة 24 منتخباً.

وسبق لمصر وأن استضافت البطولة، ثلاث مرات على أرضها، خلال أعوام 1974، 1986 و2006، حصلت على البطولة في مرتين، ومرة حصلت على المركز الثالث.

وكان المنتخب المصري، ضمن تأهله إلى منافسات البطولة، بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات والتي تضم تونس والنيجر وسوازيلاند.

الجدير بالذكر أن آخر نسخة من البطولة، شهدت حصول الفراعنة على المركز الثاني، على حساب الكاميرون بعد خسارة النهائي بهدفين لهدف.