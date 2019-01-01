رسميًا - مؤمن زكريا إعارة إلى أحد السعودي

بعد ستة أشهر من الرحيل عن الدوري السعودي - لاعب الراقي السابق يعود من جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي أحد السعودي، اليوم الأربعاء، رسميًا إنهاء إجراءات التعاقد مع المصري مؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي المصري.

وأوضح النادي السعودي أنه تعاقد مع اللاعب لمدة خمسة أشهر على سبيل الإعارة، ليعود زكريا للدوري السعودي مرة أخرى عقب ستة أشهر من رحيله عنه.

الأهلي أكد أن الإعارة تمت بناءً على رغبة اللاعب، على أن يتم إرسال البطاقة الدولي لأحد، عقب تحويل المقابل المادي للصفقة إلى حسابات القلعة الحمراء.

صاحب الـ30 عامًا خاض تجربة احتراف من قبل في أهلي جدة بيناير من العام الماضي ولمدة ستة أشهر، شارك خلالها في 17 مباراة، وسجل ستة أهداف.

#أحد | أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب مؤمن زكريا "وسط " بنظام الإعارة الى نهاية الموسم . pic.twitter.com/K4RiqKbzvY — نادي أُحـد (@OHOD1936) ٢٣ يناير ٢٠١٩

ودخل اللاعب في أزمة بالقلعة الحمراء خلال الأشهر الأخيرة إثر مماطلته في تجديد قبل أن يجدد عقده لمدة ثلاث سنوات مؤخرًا.

ولم يشارك زكريا في أي مباراة مع الشياطين الحمر منذ 17 من ديسمبر الماضي، لتتجدد الأزمة رغم تجديد عقده.