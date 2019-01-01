رسميًا | ليفربول يعلن قميصه للموسم المقبل

كشف ليفربول عن القميص الجديد بوجود محمد صلاح

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن القميص الجديد لموسم 2019-2020 بحضور المصري محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني وأليسون بيكر.

ليفربول انتصر مساء أمس، الأربعاء، برباعية لهدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليضرب موعدًا مع برشلونة.

وقدّم النادي قميصه الرسمي للموسم المقبل والذي يحمل خطوطًا طولية مستلهمًا التصميم من موسم 1982-1983.

كما يحمل القميص توقيع بوب بيزلي، أعظم مدرب في تاريخ ليفربول، وأكثر مدرب إنجليزي تحقيقًا للألقاب والذي فاز بالدوري 6 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات رفقة الريدز.

ويحمل العام الحالي ذكرى مرور 100 عام على ميلاد بيزلي والذي رحل عن عالمنا في 1996.

وقال القائد جوردان هينديرسون في تصريحات للموقف الرسمي: "القميص رائع وله ذكريات جميلة في أنفيلد، إنّه إشارة إلى الفخر الذي نشعر به لكوننا من الريدز".

وتابع: "سعيد بالغاية لتكريم أعظم المدربين، بوب بازلي، وطريقة رائعة لأجل تذكر نجاحاته".

من جانبه، علّق بيكر بقوله: "منبهر للغاية بقميص حارس المرمى، سوف يكون شكله رائعًا في المباريات".

جدير بالذكر أنّ ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 34 جولة بينما مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني ولديه مباراة أقل.